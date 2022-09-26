انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 25 سبتمبر 2022 : الأصفر متغطي في عز الحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأثنين 25 سبتمبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأحد ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1.130 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.