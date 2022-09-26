جي بي مورجان يتوقع ارتفاع خام برنت نحو مستويات 100 دولار في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 09:12 صباحاً - سي إن بي سي عربية – يتوقع بنك جي بي مورجان ارتفاع سعر خام برنت مجددا نحو مستويات 100 دولار للبرميل، مع تقلص المعروض في الأشهر المقبلة.

وقال المصرف الأمريكي، في مذكرة الأسبوع الماضي، إن خام برنت سيسجل مستويات 101 دولار للبرميل في الربع الرابع و98 دولارا في 2023.

وأضاف: رغم المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي، فإن تقديراتنا تشير إلى أن الفوائض التي لوحظت خلال الصيف ستتحول إلى عجز بداية من أكتوبر.

وتراجعت أسعار النفط على مدار الأشهر الماضية بعدما بلغت مستويات 122 دولارا في يونيو.

هذا ويتوقع جي بي مورجان تعافي الطلب العالمي على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الرابع بشكل خاص، وأن أزمة الغاز الطبيعي تشجع على المزيد من التحول نحو النفط.

كما تستند توقعات المصرف الأمريكي إلى تأثير العقوبات على الحد من الإمدادات، بجانب خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسي المنقولة بحراً في مطلع ديسمبر.