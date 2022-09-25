عيسى يبحث سبل التعاون مع إياتا لدفع المزيد من الحركة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 11:16 مساءً - دوت الخليج – بحث وزير السياحة والآثار أحمد عيسى مع محمد لطفي، مدير منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»؛ سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والسفر ودفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض اللقاء، الذي انعقد بمشاركة رؤساء ومديري بعض شركات الطيران المختلفة، التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والسفر في مصر، وكذلك المؤشرات الخاصة بحركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة خلال الفترة الماضية.

كما تناول أبرز جهود الوزارة لتسليط الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري، والتي من بينها الحملات الترويجية التي أطلقتها في الأسواق السياحية المستهدفة، وما حققته من نجاح ملحوظ ونتائج إيجابية في الأسواق.

كما ناقش الاجتماع عددا من المقترحات والآليات التي من شأنها المساهمة في دفع مزيد من الرحلات السياحية من مختلف دول العالم إلى المدن السياحية المصرية بما يساهم في زيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر.

وأكد الاجتماع أهمية تعظيم الاستفادة السياحية من المطارات المصرية المختلفة بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة خاصة للمدن السياحية مثل الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والعلمين ومرسي مطروح وغيرها، كما استعرض خطط التشغيل خلال الفترة القادمة لدفع المزيد من حركة السياحة والسفر.