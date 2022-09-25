نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يوجه باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي مع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 11:16 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي “كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان”، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى “الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب”؛ لتكون بمثابة “ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعلمية في الحصول على شهادة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمتابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم.

كما وجه الرئيس، في ذات السياق، بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم “ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم”.

ووجه أيضًا بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع انتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم “على أعلى مستوى” ليصبحوا “في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين”.

كما وجه الرئيس بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم، والتوسع فى إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين فى المحافظات.

واستعرض وزير التعليم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم في مصر، والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في هذا الإطار، والتي تشمل: نظام التعليم المطور، والمعلمين، والتعليم الفني، وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة، ومشروع “مدارس مصر المتميزة”، وكذلك مدارس النيل، والمدارس اليابانية إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصةً ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإليكترونية ومنصة الامتحانات المركزية.

كما عرض الدكتور رضا حجازي برامج الوزارة لتدريب وتأهيل المعلمين، وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات في التعيينات الجديدة، فضلاً عن برنامج “أنا المعلم” الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم والاهتمام بالمعلمين وتحفيز المتميزين منهم.

كما اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفني؛ لتحويل المناهج الدراسية به لتصبح قائمة على المهارات التي يكتسبها الخريج حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك جهود تطوير نظام امتحانات أبنائنا بالخارج.

وقال المتحدث الرئسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن استعرض أيضا الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد، وتركيز وزارة التعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم، فضلا عن اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات.