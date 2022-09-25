السيسي يوجه بتوفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:14 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم؛ لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، على جهود تطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية؛ لتعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمونيوم وخاماته، فضلا عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذا احتياجات السوق المحلية في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمونيوم، بالاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية.