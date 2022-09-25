دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:14 مساءً - دوت الخليج – أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة منظومة النقل الذكي على طريق شبرا بنها الحر، وتجهيز غرفتي المراقبة والتحكم.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، مؤكدًا أهمية تطبيقها على المحاور والطرق السريعة.

وقال مدبولي إن التنفيذ طبقًا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية، مما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، ويٌعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في استكمال مكونات هذه المنظومة، بأعلى معايير الجودة المطلوبة؛ لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين في مختلف ربوع الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة، والتي من بينها الطريق الدائري الإقليمي، وكذا الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تلك المنظومة كونها ستسهم في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وستعمل على تقليل نسب التلوث، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما ينجم عنها من تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

حضر الاجتماع: الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، وإيهاب نصر، وكيل مساعد نظم الدفع بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.