فليكس الهندية تدشن مصنع جديد بالسخنة باستثمارات 110 ملايين…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعاً مع شركة فليكس بي إي تي الهندية العاملة في مجال صناعات البولي استر، لمناقشة سير الأعمال لمشروع جديد يقام لتصنيع مادة رانتج البولي استر، على مساحة 250 ألف متر مربع ضمن نطاق المطور الصناعي (SIDC) بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

ويستهدف المصنع إنتاج 400 ألف طن من راتنج البولي استر سنوياً، كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، واستثمارات مستهدفة بقيمة 110 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام المقبل، ليدخل حيز التنفيذ في أوائل 2024.

وأوضح وليد جمال الدين حرص المنطقة الاقتصادية على تعزيز الشراكات الدولية لما يثمر عنه هذا التعاون من تبادل للخبرات والاستفادة من قدرات الجانبين على المستوى الاقتصادي والفني.

أضاف أن المنطقة الصناعية بالسخنة تعد مركزاً صناعياً محورياً وبوابة للأسواق الإفريقية لما تتميز به من جاهزية على مستوى البنية التحتية وقربها من الميناء والذي يعمل على تيسير عمليات التصنيع وتوفير البيئة اللازمة الداعمة للصناعة، كما يسهم في الوصول إلى كافة الأسواق الدولية المختلفة.