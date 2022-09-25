انت الان تتابع خبر السيلكا في الأردن .. الطاقة تكشف آخر التطورات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت النتائج الأولية للتجارب التي أجرتها الوزراة على عينات خام السيلكا في منطقة دبة حانوت / رأس النقب لترقيتها ورفع نقاوتها، نسبة نقاء وصلت في حدها الأعلى (99.62%) فيما يستمر العمل للحصول على نقاء أعلى من (99.99%)، وفق تصريح صحفي لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الاحد.



وذكر الخرابشة، أن هذه النتائج تأتي ضمن ثلاثة مسارات اطلقتها الوزارة مطلع شهر شباط العام الحالي 2022 لاعادة تقييم خام السيلكا تماشياً مع متطلبات الأسواق العالمية وحاجتها لخام السيلكا، ضمن نقاء مرتفع لأكثر من (99.9%) وذلك في اطار توجه الوزارة لاعادة الزخم لقطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.وأكد الوزير الخرابشة أن وزارة الطاقة تزود المستثمرين بنتائج مراحل إعادة التقييم أولا بأول وتعمل ضمن مسارات (محلي ودولي) لاستخلاص النتائج انطلاقا من اهتمامها بهذا الخام كأحد الخامات المؤملة على ارض المملكة.



وعن مسارات تقييم خام السليكا قال إن الوزارة اطلقت مطلع العام الحالي 2022 المرحلة الأولية لاعادة تقييم خام السيلكا وضمنتها خطة عمل فيها ثلاثة مسارات خاصة بمنطقة دبة حانوت/ رأس النقب.



وعن المسار الأول قال الخرابشة انه سيتم تقييم الدراسات والنتائج السابقة التي قامت بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وإعداد قاعدة بيانات رقمية عملت على تصنيف المناطق من حيث النوعية والسماكات المتوفرة فيما نص المسار الثاني على تحليل عينات خارج المملكة في مختبرات SGS الكندية ضمن ثلاث مراحل.



وشملت المرحلة الأولى الدراسات المعدنية والتصوير المجهري لنوعية وتشكل الشوائب المعدنية والطينية في حبيبات السيلكا وتوزيع الحجم الحبيبي في العينات المرسلة لافتا الى ان هذه المرحلة انطلقت في العشرين من شهر شباط 2022 وتم إستلام تقريرها النهائي في التاسع عشر من شهر أيار 2022.



وعن نتائج التقرير قال الخرابشة ان التقرير خلص إلى ضرورة التقدم بإتجاه المرحلة الثانية من أجل تحديد معاملات النقاوة، كما أشار التقرير إلى أن مستوى نقاوة السيلكا الأردنية يعتبر مرتفعا مع وجود شوائب معدنية ذات تراكيز منخفضة لكنها تتواجد ضمن التركيب البلوري لحبيبات السيلكا والتي يلزم لها عمليات معالجة إضافية (غير مكلفة من الناحية الإقتصادية) لرفعها لنسب أكبر من (99%).وأشار الوزير الخرابشة إلى أن الوزارة واستنادا لنتائج التحليل المعدني التي تمت في المرحلة الأولى وتوصياتها بدأت بأعمال المرحلة الثانية والتي إنطلقت في العشرين من شهر أيار 2022 وشملت أعمالا ميدانية لتحديد المستويات الطبيعية لتموضع خام السيلكا في منطقة الدراسة (ثلاث مستويات أتضح أن المستوى المتوسط هو الأكثر نقاوة) وعليه تم جمع العينات بوزن (100 كغم خمس عينات صخرية) وتم ارسالها إلى مختبرات SGS الكندية للبدء بالمرحلة الثانية بتاريخ 7/8/2022 من أجل دراسة طرق ومعاملات رفع نقاوة خام السيلكا من الحالة الطبيعية (النقاوة بين 95% إلى 98%) إلى نقاوة عالية تتجاوز (99.9%) من خلال مراحل الغسل والطحن والتنخيل والفصل المغناطيسي.



ووفق الوزير الخرابشة تم إستلام النتائج الأولية لرفع نقاوة السيلكا بإستخدام طرق الغسيل بتاريخ 23/9/2022 وأشارت إلى نجاح رفع نقاوة السيلكا من 98% إلى 99.4% وذلك ضمن عمليات (غسل لمدة 10 دقائق ضمن سرعة دورات 400 دورة/ دقيقة)، لافتا إلى أن العينات ما زالت تحت العمل ويتوقع الحصول على التقرير الفني النهائي لهذه المرحلة مع نهاية شهر تشرين أول المقبل.



وأشار الوزير الخرابشة إلى أن الوزارة بإنتظار نتائج المرحلة الثانية ستباشر بالمرحلة الثالثة وتتضمن تحليل مزيد من شبكة العينات من المستويات السابقة التي أظهرت نتائج أعلى من (99.9%) للحصول على نقاوة أعلى من (99.99%) "بإستخدام معاملات القسوة المضاعفة".



يذكر ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت منذ مطلع العام الحالي 6 مذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة وركزت على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.



كما اطلقت الوزارة قبل أيام خريطة تفاعلية تعرض تموضعات 13 معدنا للتسهيل على المستثمرين استكشاف فرص التعدين المتاحة في المملكة وتعرض من خلالها التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثماية المتاحة في القطاع وتشمل خامات (رمال السيلكا، البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي).

