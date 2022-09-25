انت الان تتابع خبر تفاصيل أسعار الخضار والفواكه بالسوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، 3185 طنا، منها 1927طن خضار 1001طن فواكه و257 طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف الورادة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، تراوحت الأسعار كما يلي:

الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 30 قرشا.

والبصل الناشف بين 25 و 40 قرشا.

والبطاطا بين 30 و 60 قرشا.

والبندورة بين 8 و 20 قرشا.

والثوم بين 150و 250 قرشا.

والجزر بين 40 و 70 قرشا.

والخيار بين 25 و 40 قرشا.

والزهرة بين 35 و 65 قرشا.

والليمون بين 70 و 100قرش.

والموز البلدي بين 50 و 85 قرشا.