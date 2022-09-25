انت الان تتابع خبر الخصاونة يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال استقباله في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِّدِّيق عمر الكبير، وقوف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب ليبيا الشَّقيقة، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأشقَّاء اللِّيبيُّون لدى الأردن.



كما أكَّد رئيس الوزراء أهميَّة الاستثمارات الليبيَّة في المملكة والتطلُّع لتوسيعها، مشيراً إلى أنَّ الاستثمارات الليبيَّة كانت على الدَّوام نموذجاً حيَّاً للاستثمار النَّاجح والمستدام.بدوره، أشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، الدَّاعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معرباً عن تطلُّعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، سيما في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة.



كما أكَّد الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ نظراً لما تتمتَّع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات.