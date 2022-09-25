انت الان تتابع خبر الضمان يكشف عن حوافز نقدية بقيمة 300 دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن وصول عدد المشمولين في برنامج استدامة ++ إلى نحو (13) ألف مشترك يعملون في منشآت القطاع الخاص التي لديها (10) عمال فأقل بالإضافة إلى عدد من العاملين في المهن والحرف الحرة، وفق بيان صحفي صادر عن مركز المؤسسة الإعلامي.



وبينت المؤسسة بأن البرنامج يوفر دعماً للاشتراكـات يمتد على مدار (18) شهراً بالإضافة إلى حوافز نقدية بقيمة (300) دينار تدفع على (3) دفعات شهرية (الشهر الثالث، والعاشر والخامس عشر) وهي مقسمة بواقع (50%) للعامل و (50%) لصاحب العمل، فيما يستحق العاملين في المهن الحرة الحافز النقدي ذاته في الشهر الأول والعاشر والخامس عشر