استقرار في أسعار عيارات وليرات الذهب

انت الان تتابع خبراستقرار في أسعار عيارات وليرات الذهب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، الأحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.90 دينارا، وعيار 24 عند 40.00 دينارا وعيار 18 عند 30.30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما أكدت النقابة، أن سعر الذهب شهد استقرارا عند 1643 دولارا للأونصة عالميا .



وقالت، إن سعر الليرة شهد استقرارا في الاسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 273 دينارا والرشادي 241 دينارا.



وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الأحد 1100 دينارا.



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