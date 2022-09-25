انت الان تتابع خبر انخفاض أجور الشحن عالميا .. هل تنخفض الأسعار؟والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس نقابة وكلاء الشحن اللوجستية نبيل الخطيب: إن هناك «انهيارا شاملا في أجور الشحن»، وانخفاضا حاداً وملموساً في حركة الحاويات والبواخر وبخاصة تلك القادمة من الصين وشرق آسيا.

وأكد الخطيب أن الأسعار الآن عادت لوضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا تقريبا.



وتوقع استمرار انخفاض أسعار وأجور الشحن «حسب الترشيحات الموجودة».



وأرجع الخطيب ذلك إلى تراجع الاقتصاد العالمي وتراجع التجارة البينية والتجارة العالمية والركود الاقتصادي العالمي وتحديدا بالصين وتراجع التصدير منها إلى الدول الأخرى.



واضاف إلى تلك الأسباب أن عددا من الشركات والخطوط الملاحية الكبيرة توسعت في الاستثمار في قطاع البواخر مما أدى إلى ازدياد أعداد الحاويات ونجم عن ذلك وجود فائض كبير في اعداد الحاويات والبواخر مع تناقص البضائع، مما أدى إلى الانخفاض الحاد في الأسعار.



ولا يتوقع الخطيب ان تكون الانعكاسات سريعة؛ لأن «جميع البضائع الموجودة ًفي الأسواق وضعت كلفتها وفقا لأجور الشحن القديمة».



وبتقديره انه لن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار المحلية قبل ثلاثة شهور بحد ادنى، لأن البضائع الموجودة في الأسواق تم احتساب كلفها على أسعار شحن مرتفعة وارتفاع اسعار البضائع من أرض المنشأ.



ولفت الخطيب إلى أن تراجع الأسعار لم يمس فقط أجور الشحن بل تعداه ليطاول الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج؛ فبعض أصناف البضائع تراجعت أسعارها كخامات الحديد والألمنيوم والبلاستيك.