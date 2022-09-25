صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال تبلغ 8 مليارات دولار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - قال مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية الماضية 2021-2022.

وخلال أول 4 أشهر من العام الجاري أظهرت بيانات لرويترز ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار.

وفي مارس الماضي قال وزير البترول طارق الملا إن أزمة الطاقة في أوروبا ما زالت تتسبب في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال وخاصة من منطقة البحر المتوسط.

وتخطط مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وفي فبراير 2021 أعلنت عودة مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي العمل بعد توقف 8 سنوات وهو ما عزز من صادرات مصر للغاز الطبيعي.

وفي ديسمبر الماضي قال وزير البترول، إن مصر تصدر الغاز الطبيعي بكامل طاقتها التي تبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا من محطتين لإسالة الغاز، مع سعيها للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن إنتاج الغاز الطبيعي مستقر ويتراوح حاليا بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

وتعمل مصر على عدة مشروعات مشتركة مع قبرص واليونان وإسرائيل من أجل زيادة الصادرات المصرية من الغاز إلى أوروبا.