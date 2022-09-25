مال وأعمال

هالة السعيد: جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من بيع حصص في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هالة السعيد: جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من بيع حصص في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:17 مساءً - بلومبرج _ قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تهدف إلى جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

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وقالت وزيرة التخطيط في مقابلة في نيويورك إن البرنامج قد يتضمن عروض أسهم للجمهور أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من صندوق مصر السيادي، دون أن تحدد الشركات التي يمكن بيعها.

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وقالت هالة السعيد إنه سيتم الاقتراب من صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر لعرض فرص الاستثمار في مصر.

أضافت: “صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون مستثمرة طويلة الأجل، فهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا”.

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ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى صندوق مصر السيادي في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها محطة طاقة شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز إيه جي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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