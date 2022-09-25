جمجوم فارما السعودية تنتهي من إنشاء مصنعها الجديد بمصر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:17 مساءً - هاجر عطية _ أعلنت شركة جمجوم فارما السعودية عن انتهائها من أعمال الإنشاء والتجهيزات والتشغيل لمصنعها الجديد بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بمصر، تمهيداً لافتتاحه رسمياً بنهاية العام الجاري، ليصبح أحد الاستثمارات السعودية التي ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة للقاهرة تنفيذا على أرض الواقع.

وقال محمود بن يوسف جمجوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة جمجوم فارما ، إن المصنع الجديد تم تشييده على مساحة 15527 متر مربع باستثمارات مليار جنيه، ويأتي ضمن خطة توسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة في الدول الشقيقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع افتتاح المصنع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن الشركة تسعى إلى توفير ما يقرب من 400 فرصة عمل في المصنع الجديد، مؤكدا ثقته الكاملة في الخبرات المصرية التي ستسهم بجانب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التصنيع لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق يوسف حسني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الطاقة الصناعية للمصنع تقدر بحوالي 41 مليون وحدة سنوياً تغطي معظم التخصصات الطبية مثل قطرات العين، والأقراص والكبسولات الجيلاتينية الصلبة، والكريمات والمراهم الخاصة بالجلد، والتي تعتمد جميعها على أحدث تكنولوجيا إنتاج الدواء ” automated compact lines ” من أكبر مصنعي ماكينات التصنيع الدوائي في العالم.

وأضاف أن إدارة جمجوم فارما – مصر تضم نخبة من خبراء الصناعات الدوائية بقيادة الدكتور هشام السيد، مديراً عاماً لمصر وشمال إفريقيا، والدكتور عبد المنعم خطاب، مديرا للمصنع، والدكتورة ماجي فوزى، رئيسا لقطاع الجودة لمصنع الجمجوم فارما للصناعات الدوائية بمصر.

وتنتمي مجموعة جمجوم لعائلة تجارية تعمل منذ مائة عام في القطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية، وتركز المجموعة بشكل خاص على قطاع الرعاية الصحية لأكثر من 60 عاماً في المملكة.