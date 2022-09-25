- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد العريان للمستثمرين: استعدوا لفترة من التقلبات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - سي إن بي سي عربية – طالب الخبير الاقتصادي محمد العريان المستثمرين بضرورة الاستعداد لفترة تقلبات مقلقة، مشيرا إلى أن مؤشر S&P 500 قد يتراجع إلى مستويات يونيو المنخفضة مجددا.
وفي مقابلة مع CNBC يوم الجمعة، قال العريان: أعتقد أن هناك قيمة لدى بعض الأسهم الفردية الجذابة لكن لا يمكن تجنب العوامل الاقتصادية في الوقت الحالي.
وحذر كبير الاقتصاديين لدى Allianz من تسارع تراجع الثقة في صنع القرار في الولايات المتحدة، مؤكدا أن تلك السياسات تحولت من مثبط للصدمات إلى مضخم لها.
كما أشار إلى أن مبلغ 50 مليار دولار، الذي تدفق إلى أسواق السيولة النقدية الأسبوع الماضي، يرجح أن المستثمرين يتخارجون من أسواق الأسهم والسندات وغيرها من الأصول الخطرة.
وأوضح العريان أن الخلل في سوق السندات الأمريكية الذي يعاني من تراجع السيولة مؤخرا مسألة مثيرة للقلق، لأن سوق سندات الخزانة لا يمكن عزله عن الأسواق الأخرى نتيجة تأثيره واسع النطاق.
وتابع: “الاضطرابات في هذا السوق بإمكانها خلق تقلبات مقلقة للغاية لأن الاضطرابات في سندات الخزانة هيكلية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد العريان للمستثمرين: استعدوا لفترة من التقلبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.