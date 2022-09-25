محمد العريان للمستثمرين: استعدوا لفترة من التقلبات

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - سي إن بي سي عربية – طالب الخبير الاقتصادي محمد العريان المستثمرين بضرورة الاستعداد لفترة تقلبات مقلقة، مشيرا إلى أن مؤشر S&P 500 قد يتراجع إلى مستويات يونيو المنخفضة مجددا.

وفي مقابلة مع CNBC يوم الجمعة، قال العريان: أعتقد أن هناك قيمة لدى بعض الأسهم الفردية الجذابة لكن لا يمكن تجنب العوامل الاقتصادية في الوقت الحالي.

وحذر كبير الاقتصاديين لدى Allianz من تسارع تراجع الثقة في صنع القرار في الولايات المتحدة، مؤكدا أن تلك السياسات تحولت من مثبط للصدمات إلى مضخم لها.

كما أشار إلى أن مبلغ 50 مليار دولار، الذي تدفق إلى أسواق السيولة النقدية الأسبوع الماضي، يرجح أن المستثمرين يتخارجون من أسواق الأسهم والسندات وغيرها من الأصول الخطرة.

وأوضح العريان أن الخلل في سوق السندات الأمريكية الذي يعاني من تراجع السيولة مؤخرا مسألة مثيرة للقلق، لأن سوق سندات الخزانة لا يمكن عزله عن الأسواق الأخرى نتيجة تأثيره واسع النطاق.

وتابع: “الاضطرابات في هذا السوق بإمكانها خلق تقلبات مقلقة للغاية لأن الاضطرابات في سندات الخزانة هيكلية”.