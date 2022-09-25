مؤسسة هيكل للصحافة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها التشجيعية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 11:10 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن أسماء الفائزين بجوائزها التشجيعية للعام الجاري.

وبحسب بيان للمؤسسة، فاز بالجائزتين التشجيعيتين: شهاب طارق، صحفي مصري؛ لتميزه في تغطية قضايا التراث والثقافة، ومحمد طارق؛ صحفي مصري، لتحقيقاته المتفردة في المجال الاجتماعي وقضايا الشباب.

وانعقدت الاحتفالية في ذكرى ميلاد الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وبمشاركة مجموعة من الشخصيات العامة.

وفاز بالجائزة ليها 13 فائزا من أصحاب “المواهب المتميزة من شباب الصحفيين” منذ انطلاقها حتى الآن.

ومن جانبها، أعربت هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن سعادتها بالنجاح الذي شهدته هذه المسابقة في عامها السادس، ومساهمتها في “إثراء العمل الصحفي وتشجيع شباب الصحفيين على مزيد من الإبداع” بما يعد إضافة للمنظومة الثقافية التي تشكل وعي المجتمع.

كما عبرت عن امتنانها لمكتبة الإسكندرية على افتتاح المعرض الدائم “محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة” في فبراير الماضي، حيث نقلت المؤسسة المكتبة الخاصة به بما تشمله من كتب وأوراق وخرائط ووثائق نادرة إلى هذا المعرض ليستفيد منها أكبر قطاع من الشباب.

يذكر أن مجموعة كتب إضافية من المكتبة الخاصة بهيكل وثقتها مكتبة الإسكندرية مع الاتفاق على الاحتفاظ بتلك المجموعة في مقر إقامة هدايت هيكل طوال حياتها على أن يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية في وقت لاحق.

وفتحت المؤسسة باب التقدم لجوائز المسابقة يوم 1 فبرابر 2022 حتى يوم 31 مايو 2022، شريطة أن يكون المتقدم عربي الجنسية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا وينشر أعمالًا باللغة العربية.

وتمنح المؤسسة سنويًا جائزتين، تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 250 ألف جنيه، وتهدف إلى تزويد شباب الصحفيين من الوطن العربي بالوسائل اللازمة لتنمية مهاراتهم وتشجيع البحث العلمي ومواصلة تفوقهم المهني وتعزيز انتمائهم للعمل الصحفي.