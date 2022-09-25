انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022: البوري سعره نزل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 25 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الخميس.
أسعار الأسماك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33 جنيهًا.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 120 جنيهًا، بانخفاض 40 جنيهًا.
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 280 جنيهًا.
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 74 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 135 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 78جنيهًا، بانخفاض جنيهين.
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.