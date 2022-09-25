انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022: البوري سعره نزل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 25 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الخميس.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022: