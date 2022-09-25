انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022: حديد عز مبقاش له سعر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه
أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17830 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات،
2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18105 جنيهات، بانخفاض 193 جنيها
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي1470 جنيهًا، بارتفاع 14 جنيهًا
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن