انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022: الأصفر أخد على دماغه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، عقب الارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس السبت، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1.130 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: