السيسي يناقش مع رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات ملف سد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:10 صباحاً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس رحب بزيارة أخيه الفريق أول البرهان إلى مصر.

وأشاد السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تقديم سبل الدعم كافة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق؛ انطلاقا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

واستعرض اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

كما استعرض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث توافقا حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.