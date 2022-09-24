مال وأعمال

قطر للطاقة تبرم شراكة مع توتال إنرجيز لتوسعة حقل الشمال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطر للطاقة تبرم شراكة مع توتال إنرجيز لتوسعة حقل الشمال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 07:11 مساءً - – أبرمت شركة قطر للطاقة يوم السبت اتفاقا مع شركة توتال إنرجيز لتوسعة القطاع الجنوبي من حقل الشمال، وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه سيجري الإعلان عن المزيد من الشراكات في المشروع في وقت لاحق.

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وذكر سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن توتال إنرجيز ستحصل على حصة 9.375 بالمئة من إجمالي 25 بالمئة هي كامل حصة الشركاء الدوليين في حقل الشمال الجنوبي.

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وستحتفظ قطر للطاقة بحصة 75 بالمئة في المشروع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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