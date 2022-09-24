نمو حجم الاستثمار في الأصول الثابتة الصينية بنسبة 9.4% خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - شينخوا أظهرت نتائج تقرير رسمي أصدرته الهيئة الوطنية للإحصاء ، أمس الجمعة ، نمو حجم الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين، بمعدل سنوي متوسط نسبته 9.4 في المائة ما بين عامي 2013 إلى 2021، ما يحافظ على توسع مطرد ويدعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمار التراكمي في الأصول الثابتة في البلاد سجّل 409 تريليونات يوان (حوالي 58.5 تريليون دولار أمريكي)، في الفترة ما بين عامي 2013 إلى 2021.

وأظهرت بيانات رسمية أنه في العام 2021 وحده، وصل معدل الاستثمار في الأصول الثابتة الصيني إلى 55.3 تريليون يوان، مقارنة بنحو 28.2 تريليون يوان في عام 2012.

وشهد الاستثمار في البنية التحتية نمواً ثابتاً، مسجلاً متوسط معدل نمو سنوي نسبته 12 في المائة ما بين عامي 2013 إلى 2021، بزيادة 2.3 نقطة مئوية عن إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة في البلاد، بحسب نتائج التقرير.

وخلال الفترة ما بين عامي 2013 إلى عام 2021، جذب قطاع العقارات إجمالي 103 تريليونات يوان من الأموال، بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 9.2 في المائة.

كما سلط التقرير أيضاً الضوء على الدور الأقوى للاستثمار في رعاية محركات النمو الجديدة، حيث حافظت الأموال المتدفقة على خدمات البحث العلمي والتكنولوجيا على نمو سريع، مسجلاً زيادة بمعدل سنوي نسبته 12.1 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأخضر اتجاهاً جديداً وسط سعي البلاد للتنمية منخفضة الكربون، مع زيادة الاستثمار في الحماية الإيكولوجية والحوكمة البيئية بنسبة 22.7 في المائة سنوياً.