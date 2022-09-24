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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن يتعهد برد سريع وحازم إذا ضمت روسيا أراض أوكرانية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:10 مساءً - سكاي نيوز _ تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، برد “سريع وحازم”، إذا مضت روسيا في ضم أراض أوكرانية لها، بعد الاستفتاءات التي بدأت بالفعل في دونباس ومناطق بشرق أوكرانيا.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بالأراضي الأوكرانية على أنها أي شيء آخر غير جزء من أوكرانيا.
وأضاف أن استفتاءات روسيا الصورية ذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
كما قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض تكاليف اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا، وستستمر في دعم الشعب الأوكراني وتزويده بالمساعدة الأمنية لمساعدته على الدفاع عن نفسه ضد الغزو الروسي.
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