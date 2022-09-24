وزارة التخطيط ومعهد بحوث الالكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون…

دبي - احمد فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 11:14 صباحاً - وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات في مجال تطوير البنية المعلوماتية، حيث قام بالتوقيع عن الوزارة، م. أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وعن المعهد وقعت شيرين محرم رئيس المعهد.

وأوضحت د هالة السعيد أن البرتوكول يأتي في ضوء حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لمعهد بحوث الإلكترونيات من بنيه تحتيه تؤهله لاستضافة الأنظمة والمواقع الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك لما يحظى به المعهد من خبرات علمية في العديد من المجالات المختلفة وتكنولوجيات الطاقة النظيف، مع دعم دور المعهد في تقديم الدعم الفني والمادي في عملية التطوير والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبه أوضح م. أشرف عبد الحفيظ أن الطرفان اتفقا على العمل بدعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية،

وتابع عبد الحفيظ أنه من منطلق حرص الطرفين على تكامل الخدمات، فقد تم الاتفاق وفقًا للبروتوكول على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين في مجالات تخصص الجهتين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات بحثية.