إسبانيا تفرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء لتخفيف عبء التضخم

دبي - احمد فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 11:14 صباحاً - وكالات _ أعلنت حكومة إسبانيا اليوم، فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء، في ظل مساعيها الرامية لتخفيف عبء التضخم المرتفع على قطاعات واسعة من الشعب.

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وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو لقناة لا سيكستا التلفزيونية الإسبانية: “المقصود بالأغنياء هنا، هم أصحاب الملايين”.

وأضافت مونتيرو: “الأمر يتعلق بحماية الدخل الطبيعي لـ 99 في المائة من مواطني إسبانيا ، والنسبة التي ستتأثر بالضريبة لا تتجاوز الواحد في المائة”.

ولم تحدد الحكومة في إعلانها اليوم نوعية الأصول التي ستخضع للضريبة الجديدة المخطط لها العام المقبل، فضلا عن مدة تطبيقها، ومدى ارتفاع معدل الضريبة أوالايرادات المتوقعة منها.

ووصل معدل التضخم في إسبانيا إلى 10.5 في المائة خلال شهر أغسطس، وهو أعلى قليلا من المعدل المتوسط البالغ 10.1 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي، ويرجع السبب في ذلك للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.