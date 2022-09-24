انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم السبت 24سبتمبر 2022: زي سعر امبارح بالظبط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 24 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الخميس.