أسعار مواد البناء اليوم السبت 24 سبتمبر 2022: المحالات مش شغالة النهاردة

انت الان تتابع خبر اسعار مواد البناء اليوم السبت 24 سبتمبر 2022: المحالات مش شغالة النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر أسعار مواد البناء اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم السبت 24 سبتمبر 2022: