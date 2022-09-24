أسعار مواد البناء اليوم السبت 24 سبتمبر 2022: المحالات مش شغالة النهاردة

انت الان تتابع خبر اسعار مواد البناء اليوم السبت 24 سبتمبر 2022: المحالات مش شغالة النهاردة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقر أسعار مواد البناء اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه
أسعار مواد البناء اليوم السبت 24 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17864 جنيهًا،
2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18232 جنيهًا
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1454 جنيهًا.
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن