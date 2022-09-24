انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم السبت 24سبتمبر 2022: المعلمين عرضوا لحمة ظازة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 24 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الجمعة، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم السبت 24سبتمبر 2022: