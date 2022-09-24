انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت 24 سبتمبر 2022: الأصفر وقع من فوق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، عقب الارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الجمعة، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1140 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
عيار 14 سجل 749 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 963 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1140 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 1302.75جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8912 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه