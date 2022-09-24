انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت 24 سبتمبر 2022: الأصفر وقع من فوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، عقب الارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الجمعة، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1140 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.