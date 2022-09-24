نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريطانيا تعلن عن حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 12:12 صباحاً - وكالات _ قررت حكومة بريطانيا مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته، مع خفض الضرائب على الشركات ضمن شرائح معينة لعشر سنوات.

وأعلن وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنغ اليوم الجمعة عن حزمة إجراءات ضريبية من شأنها خفض الضرائب على الشركات ودعم الاقتصاد البريطاني.

وقال إن حزمة التخفيضات الضريبية تبلغ قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني وتتضمن التخلي عن الخطط السابقة لرفع الضرائب على الشركات إلى 25% وإبقائها عند 19%.

وأضاف أن سيتم تقديم موعد تطبيق قرارات تخفيض ضريبة الدخل عام واحد وسيتم إلغاء معدل ضريبة الدخل الإضافي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات المتسوقين من الزوار الأجانب.

وقال كوارتنغ للبرلمان خلال عرض الميزانية المصغرة: “سيكون لدى المملكة المتحدة أدنى معدل لضريبة الشركات في مجموعة العشرين”.

وقررت بريطانيا خفض الضريبة على الصفقات العقارية لإنعاش السوق بدءًا من اليوم، وتوحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40% ابتداء من أبريل 2023.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية البريطاني إن الحكومة تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5% على المدى المتوسط.

وأضاف خلال بيان مالي للبرلمان: “نحتاج إلى نهج جديد لعصر جديد يركز على النمو. هدفنا على المدى المتوسط ​​هو الوصول إلى معدل نمو بنسبة 2.5%”.

ولم يأتِ البيان المالي مصحوبًا بتوقعات نمو مستقلة.

في شهر مارس، توقع مكتب مسؤولية الميزانية نمواً بـ 3.8% للعام 2022 و 1.8% للعام 2023، في حين تشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد دخل بالفعل في حالة ركود.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة حكومة بريطانيا لخفض فواتير الطاقة ما يقدر بنحو 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار).

وقال كوارتنغ في مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة: “نتوقع أن تنخفض التكلفة ونحن نتفاوض بشأن عقود الطاقة الجديدة على المدى الطويل مع الموردين”.