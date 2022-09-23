- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات خطط تطوير مشروعات القابضة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - رنا ممدوح _ اجتمع محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للوزارة لمتابعة موقف المشروعات وخطط الإصلاح والتطوير.
واستمع عصمت إلى عرض تفصيلي حول الشركة القابضة ومحفظة الشركات التابعة والصناعات التي تعمل بها ومنتجاتها، وكذلك استراتيجية الشركة التي تشمل محاورها التسويق والاستغلال الأمثل للأصول وزيادة حجم الصادرات والتطوير المؤسسي والمشروعات الجديدة والهيكلة المالية.
واستعراض وزير قطاع الأعمال العام مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية.
وتضمن العرض أبرز التحديات التي تواجه الشركات التابعة، والمشروعات الحالية والمستقبلبة وموقفها التنفيذي، ومنها مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم من خلال إعادة تأهيل خلايا الإنتاج القائمة، ومشروع زيادة إنتاج الفيروسيليكون وإنتاج السيليكون المعدني بشركة السبائك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع زيادة تركيز الفوسفات بشركة النصر للتعدين.
وشمل العرض مشروع تحديث شركة الدلتا للصلب (يجري تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن من البليت)، ومشروع تطوير شركة النحاس المصرية من خلال تطوير خطوط جلفنة الأسلاك وسحب أسلاك الصلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات خطط تطوير مشروعات القابضة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.