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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فاتح بيرول: التدافع على أمن الطاقة يهدد بتحطيم الوحدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - العربية نت .. حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول ، الدول الأوروبية من التدافع على أمن الطاقة هذا الشتاء، مما يهدد بتحطيم وحدة الاتحاد الأوروبي، وإثارة اضطرابات اجتماعية.
وقال بيرول في مقابلة الخميس، خلال منتدى العمل العالمي للطاقة النظيفة في بيتسبرغ، إنه يخشى سيناريو “الغرب المتوحش” في حال قيدت الدول الأوروبية تجارتها أو توقفت عن التعاون مع جيرانها بسبب تزايد المخاوف بشأن نقص الوقود.
وأضاف: “ستكون التداعيات سيئة للغاية على قطاع الطاقة، وسيئة بالنسبة للاقتصاد، وسيئة للغاية من الناحية السياسية”، حسب ما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وأوضح بيرول أن هناك سيناريوهين، الأول: سيعمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تضامن ويدعمون بعضهم بعضا، أو سيناريو آخر وهو تركيز كل دولة على ذاتها والذي سيؤثر سلبا على وزن الاتحاد الأوروبي حول العالم.
كما حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية، من التراخي الأوروبي بعد نجاح القارة في تكوين مخزونات الغاز الطبيعي قبل أشهر الشتاء عندما يبلغ الطلب ذروته.
ولفت بيرول إلى أن الأزمة بالنسبة لأوروبا ستستمر أيضا حتى عام 2023 نظرا لركود الإمدادات العالمية، واحتمالية زيادة المنافسة على الغاز الطبيعي المسال من الصين وغيرها.
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