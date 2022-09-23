السيسي يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 11:12 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم مصر في هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

من جانبه؛ أعرب “تانغ” عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً جهود مصر في التعاون مع “الويبو” لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين، وهو ما تجسد في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في إطلاقها في مصر، وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030، وهو ما يجعل من مصر نموذجاً ملهماً يحتذى به في سائر منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى قيادة الرئيس للبلاد نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة.