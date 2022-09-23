مال وأعمال

ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع 3.8 نقطة خلال سبتمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع 3.8 نقطة خلال سبتمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 10:13 صباحاً - العربية نت _ كشفت الأرقام الصادرة اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو انخفض 3.8 نقطة في سبتمبر، من الرقم المسجل في أغسطس.

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وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات أظهرت أن مؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفض إلى -28.8 هذا الشهر من -25.0 في أغسطس.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا التراجع إلى -25.8.

وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بالكامل 3.5 نقطة لتصل إلى -29.9.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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