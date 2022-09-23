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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع 3.8 نقطة خلال سبتمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 10:13 صباحاً - العربية نت _ كشفت الأرقام الصادرة اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو انخفض 3.8 نقطة في سبتمبر، من الرقم المسجل في أغسطس.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات أظهرت أن مؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفض إلى -28.8 هذا الشهر من -25.0 في أغسطس.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا التراجع إلى -25.8.
وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بالكامل 3.5 نقطة لتصل إلى -29.9.
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