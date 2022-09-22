أسعار الذهب المحلية تتراجع بعد رفع الفائدة الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 07:16 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للحد من التضخم.

وأظهر الذهب بعض المرونة بعد قرار رفع أسعار الفائدة، ثم اتخذ مسارًا هابطًا بعد ارتفاعات نسبية ناتجة عن توترات الحرب الروسية الاوكرانية، واعلان بوتين التعبئة الجزئية.

ومن المتوقع أن يتخذ الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة خلال اجتماع نوفمبر المقبل، وقد تصل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة إلى أكثر من 400 نقطة أساس خلال 2022.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 7 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1142 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية بالأسواق العالمية لمستوى 1667 دولارًا.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1125 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1150 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 671 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1673 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1305 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 979 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 762 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 9136 جنيهًا.

ولفت إلى أن الأسواق المحلية تترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة، لما سيكون له من تداعيات على حركة أسعار الذهب المستقبلية.