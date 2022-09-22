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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مصلحة الخزانة: التصميم المتداول للعملة الجديدة «2جنيه»… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ، أن التصميم المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي للعملة الجديدة فئة «2جنيه» المكتوب فيه باللغة الإنجليزية ما يعني أنها جنيه واحد، مجرد «فوتوشوب» مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة.
وأوضح أن التصميمات المقترحة للعملة الجديدة فئة «2جنيه» لم يتم عرضها حتى الآن داخل المصلحة للمفاضلة بينها.
ولفت إلى الحرص على اختيار التصميم الأنسب، والتدقيق اللغوي للعبارات المكتوبة من خلال الاستعانة بالجهات المعنية بالدولة.
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