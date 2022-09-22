مال وأعمال

أبو هشيمة: رفع الفائدة الأمريكية سيؤثر سلبا على الاقتصادات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبو هشيمة: رفع الفائدة الأمريكية سيؤثر سلبا على الاقتصادات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:11 مساءً - آية مصطفى – قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إن قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة على الدولار بنسبة 75 نقطة أساس سيؤثر على العالم أجمع، وبخاصة الاقتصادات الناشئة، موضحا أن المستفيدين من القرار هم البلاد الغنية بالنفط والغاز.

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وأشار أبو هشيمة، في حوار لبرنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر، إلى أن التضخم في العالم وصل إلى مستوياتها لم يشهدها منذ 40 عامًا؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا.

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واضاف أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة وسليمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب، وتسببت في رفع أسعار القمح والحديد، كما لعبت دورا في ضرب السياحة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الروس والأوكرانيين.

وأشاد رجل الأعمال بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي، لافتا إلى أن مصر تعاني من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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