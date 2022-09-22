أبو هشيمة: رفع الفائدة الأمريكية سيؤثر سلبا على الاقتصادات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:11 مساءً - آية مصطفى – قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إن قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة على الدولار بنسبة 75 نقطة أساس سيؤثر على العالم أجمع، وبخاصة الاقتصادات الناشئة، موضحا أن المستفيدين من القرار هم البلاد الغنية بالنفط والغاز.

وأشار أبو هشيمة، في حوار لبرنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر، إلى أن التضخم في العالم وصل إلى مستوياتها لم يشهدها منذ 40 عامًا؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا.

واضاف أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة وسليمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب، وتسببت في رفع أسعار القمح والحديد، كما لعبت دورا في ضرب السياحة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الروس والأوكرانيين.

وأشاد رجل الأعمال بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي، لافتا إلى أن مصر تعاني من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.