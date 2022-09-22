انت الان تتابع خبر نصف مليون دينار لتأهيل محطة تنقية بجرش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير محطة تنقية المعراض مروان عياصرة، الخميس، إن: "محطة تنقية المعراض التابعة لإدارة مياه جرش حصلت على منحة قدمتها عدة منظمات دولية بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل وصيانة محطة التنقية.



وأضاف العياصرة، أن المنحة تشمل تأهيل مدخل المحطة، الذي تدخل من خلاله المياه غير المعالجة ويحتوي أنظمة معالجة بقيمة 150 مليون دينار، وإنشاء خزان تجميع مياه معالجة بسعة ألفي متر مكعب بقيمة 250 ألف دينار، إضافة إلى شراء وصيانة قطع بقيمة 100 ألف دينار.



وتابع أن إعادة صيانة وتأهيل محطة المعراض سينعكس على المزارعين بشكل إيجابي وعلى نوعية المياه المعالجة، إضافة إلى أنه "لن يسمح بدخول الشوائب إلى محطة ضخ المياه".



محطة تنقية المعراض، تقع غرب محافظة جرش، ويستفيد المزارعين من المياه المعالحة لري أشجار الزيتون، والتي تقدر بنحو 3 آلاف دونم.

"المملكة"

