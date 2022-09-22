مال وأعمال

سوناطراك: الجزائر تزيد إمدادات الغاز لإيطاليا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوناطراك: الجزائر تزيد إمدادات الغاز لإيطاليا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - وكالات – أبلغ توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية، بلومبرج بأن الجزائر ستزيد تسليمات الغاز لإيطاليا إلى 25.2 مليار متر مكعب من 20.9 مليار متر مكعب.

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وقال حكار لوكالة الأنباء إن صادرات الغاز بلغت حتى الآن 17.8 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 17%.

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وأبلغ مصدر مطلع بأن حكار أدلى بهذه التصريحات بهدف القضاء على الشائعات التي تقول إن الجزائر تواجه صعوبة في الوفاء بتعاقداتها مع إيطاليا.

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وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الرسالة الرئيسية هي “لا تقلقي يا إيطاليا، ستوفر الجزائر الكميات المتفق عليها”.

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ووفقا لأرقام سوناطراك، أنتجت الجزائر 103 مليارات متر مكعب من الغاز في 2021 وصدرت 54 مليار متر مكعب.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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