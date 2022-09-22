انت الان تتابع خبر "جوباك" تعلن ارتفاع حركات الدفع الفوري للبنوك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رصدت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ارتفاع إجمالي عدد العملاء عبر نظام الدفع الفوري (كليك) في الأردن في نهاية آب/أغسطس الماضي، إلى 411 ألف عميل، مقارنة مع 372 ألفا في تموز/يوليو الماضي وبزيادة 10.2%.



وجرى تنفيذ 695 ألف حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك، مقارنة مع 579 ألف حركة في تموز/يوليو الماضي، وفق التقارير التي جمعتها (جوباك) لشهر آب/أغسطس.



وأظهر التقرير أن 541 ألف حركة نفذت لغايات تحويل أموال وبنسبة 92.9% من حجم الحركات وبقيمة 128.3 مليون دينار، و49.1 ألفا من الحركات المتبقية نفذت كمشتريات وبنسبة 7.1% وبقيمة 12.4 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 203 دنانير أردنية.



وأشارت إلى أن قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري بلغت الشهر الماضي 141 مليون دينار، مقارنة مع 116 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 21.8%.



التقرير، بين أن 97.4% من عملاء هذا النظام أردنيين وبعدد 397.8 ألف شخص، و2.6% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 10.5 آلاف شخص، فيما توزعت إلى 67.9% من المستخدمين ذكور، 275 ألف ذكر، و32% من المستخدمين إناث وبعدد إجمالي يبلغ 130 ألف أنثى.



وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و172 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و119 آلفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و61 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.



وإلى 35 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و14 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و3 آلاف للأعمار من 71 إلى 80 عاما، وألف شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما، وألف آخرين ممن تزيد أعمارهم عن 90 عاما.



في 16 كانون الثاني/يناير 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص"، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.