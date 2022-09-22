انت الان تتابع خبر تدهور في سعر اليورو والاسترليني .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل كل من الجنيه الإسترليني واليورو، اليوم الخميس، انخفاضا لأدنى مستوى أمام الدولار، خلال العقود الأخيرة.

وبحسب وكالة رويترز فقد انخفض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 37 عاما ليصل إلى 1.1225 دولار.

كما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عاما ليستقر عند 0.9807 دولار.

وجاء انخفاض قيمة اليورو الأوروبي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة الجزيئة، واستخدام جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن الأراضي الروسية.

وجاءت تهديدات بوتين خلال خطابه الرسمي، بالتزامن مع تحرك الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا كانت قد احتلتها موسكو.

وتراجعت قيمة العملة الأوروربية "اليورو"، في أدنى مستوى في أسبوعين، بنسبة 0.9% ما يعادل 0.9885 دولارًا أمريكيًا



فيما ارتفعت سندات الحكومة الأوروبية وسندات الخزانة، على الرغم من التوقعات برفع أسعار الفائدة الضخم في الولايات المتحدة، مما يضع حدًا أقصى للمكاسب.



وأضافت أسواق المال الزيادة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ما يرفع أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ العام 2008.ومن جهتها، قالت الخبيرة الاستراتيجية في رابوبانك، جين فولي، :"إن هذه العناوين تشير إلى أننا قد نكون على شفا تصعيد للحرب، الأمر الذي يثير مجموعة جديدة كاملة من الشكوك، ومن المقرر أن يلقي هذا بثقله على اليورو وعملات أوروبا الشرقية".