انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 22سبتمبر 2022: البلطي نزل علشان ست البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 22 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الأسماك اليوم الخميس 22سبتمبر 2022: