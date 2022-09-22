انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 : الأصفر ركب السريع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ، عقب الارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الثلاثاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1135 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: