إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: ارتفاع مخزونات الخام والوقود…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:14 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الأخير، بينما زادت المصافي من عمليات المعالجة لإعادة بناء المخزونات المنخفضة من المنتجات.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 16 سبتمبر إلى 430.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح أجرته بارتفاع قدره 2.2 مليون برميل.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سحب آخر لكميات من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية، والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى 6.9 مليون برميل.

كما زادت مصافي التكرير من نشاطها، مما رفع تدفقات النفط الخام بمقدار 333 ألف برميل يوميا، وصعدت معدلات تشغيل المصافي 2.1% إلى 93.6% من الطاقة الإجمالية.

وزاد مخزون نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 117.3 مليون برميل.

وصعدت مخزونات البنزين الأمريكية 1.6 مليون برميل في الأسبوع إلى 214.6 مليون برميل.