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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نسخة مختصرة من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 09:12 صباحاً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، في احتفالية كبرى حضرها عدد من الوزراء والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأوضح مدبولي، خلال الاحتفالية، أن الاستراتيجية صاغتها لجنة تشكلت برئاسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وبعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية كافة.
وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية والمستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا “رؤية مصر 2030″، بالإضافة إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
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