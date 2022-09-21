إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل بمحافظة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:13 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع قرار المجلس بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile كشركة مساهمة مصرية، بموقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير ـ بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.

ومن المخطط أن يقام المصنع على مساحة اجمالية تُقدر بنحو 69215 م2، ويُساهم في توفير فرص عمل تصل إلى 1010 فرص، بينها 1000 للمصريين، و 10 أجانب، ويستهدف المشروع إنتاج 8400 طن في السنة الأولى، تصل إلى 10800 طن في السنة الثانية، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبلغ نحو 35% ونسبة تصدير 100%، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس بالايجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية وتحقيق خطة الدولة للتواجد والمنافسة في الأسواق العالمية.

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة باسم شركة “سي اف سي للأعلاف والكيماويات” بالمنطقة الصناعية (هو) بمحافظة قنا.

ومن المخطط أن يقام المشروع على مساحة اجمالية قدرها 368118 م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، ويستهدف نسبة مكون محلي 75%، ونسبة تصدير 80% إلى الخارج، ويسهم المشروع في توفير فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري.

ويعتبر هذا المشروع أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة في تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة الأعلاف التي تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.