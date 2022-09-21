نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تقطع الغاز عن أوروبا عبر خط جديد بعد إعلان التعبئة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - وكالات _ في تطور جديد للحرب الجانبية بين روسيا وأوروبا بشان تدفقات الغاز والتي تاتي تزامنا مع تصاعد حدة الأزمة والصراع في شرق القارة العجوز.

إقرأ أيضا.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز 10% بعد إعلان أول تعبئة روسية منذ الحرب العالمية الثانية

قامت روسيا بإيقاف تدفقات الغاز في يامال وأوروبا المتجهة شرقًا، واستقر الإمداد الروسي عبر أوكرانيا، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبءة الجزئية للقوات العسكرية.

وأظهرت بيانات المشغلين أن تدفقات الغاز المتجهة شرقا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى بولندا من ألمانيا توقفت يوم الأربعاء ، في حين استقرت الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا وظل خط أنابيب نورد ستريم 1 مغلقا.

أظهرت بيانات من المشغل Gascade أن تدفقات الخروج على Yamal-Europe عند نقطة قياس Mallnow على الحدود الألمانية انخفضت إلى الصفر عند 0700 CET من 1،508،658 kWh / h قبل ساعة.

وانخفضت طلبات الحصول على الغاز إلى بولندا في مالنو ، إلى 277.833 كيلو واط / ساعة يوم الأربعاء من 1057141 كيلوواط ساعة / ساعة.

أظهرت بيانات نظام النقل الأوكراني أن ترشيحات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا من أوكرانيا عبر نقطة فيلك كابوساني الحدودية بلغت 36.9 مليون متر مكعب ، دون تغيير عن يوم الثلاثاء.

قالت شركة جازبروم الروسية اليوم الأربعاء، إنها تخطط لنقل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم الأربعاء ، تمشيا مع الأيام الأخيرة. (nS8N2YT0AY.

ظلت التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ، الذي يعبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا ، عند الصفر.

تم إغلاق خط الأنابيب (TADAWUL:2360) في 31 أغسطس بسبب ما كان من المفترض أن يكون ثلاثة أيام من الصيانة ، لكن لم يتم إعادة فتحه ، حيث ألقت موسكو باللوم في تعطل الإمدادات على العقوبات الغربية والمسائل الفنية.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع تقييم التجار لأمن إمدادات الشتاء مع تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا، حتى مع تكثيف الدول لجهودها لمنع أزمة الطاقة من التزايد، وإعلان ألمانيا تأميم شركة Uniper في محاولة لتجنب انهيار الطاقة.

قفزت العقود الآجلة المعيارية بقدر 10% لليوم الثاني من المكاسب، رغم أحدث خطوة لضمان الإمداد حيث قالت ألمانيا إنها أممت Uniper SE لتجنب انهيار قطاع الطاقة مع حلول فصل الشتاء.

كما ارتفع سعر الغاز في هولندا، المعيار الأوروبي ، بنسبة 9.2٪ إلى 212.12 يورو لكل ميغاواط / ساعة اعتبارًا من الساعة 10:54 صباحًا في أمستردام ، بعد ارتفاعه بنسبة 6.6٪ يوم الثلاثاء، وارتفع العقد المكافئ في المملكة المتحدة بنسبة 9.4%