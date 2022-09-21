مشروع جديد لإنتاج كومبروسر التكييف في مصر باستثمارات 33…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، أن شركة ريتشي التايوانية بصدد إنشاء مشروع لإنتاج كومبروسر التكييف في مصر بالتعاون مع مجموعة العربي باستثمارات إجمالية تبلغ 33 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 6 مليون كباس سنوياً، حيث من المخطط بدء الإنتاج الفعلي خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة ريتشي التايوانية، ضم تشن شينج تيان رئيس مجلس إدارة الشركة وفينج مينج فا الرئيس التنفيذي للشركة، الى جانب المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس العمليات بالمجموعة.

وقال وزير التجارة أن المشروع الجديد سيتم إقامته بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 60 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المبدئي للمشروع يبلغ 2 مليون وحدة يصل الى 6 مليون وحدة في غصون 5 سنوات.

أضاف سمير أن المشروع يستهدف تلبية إحتياجات السوق المحلي وتصدير 50 % من الانتاج للأسواق الإقليمية والعالمية بالاستفادة من المميزات التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، مشيراً أن المصنع سينتج كومبروسر التكييف بقدرة 1.5 – 3 حصان وتبلغ نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي 50% في بداية الانتاج وستزداد تدريجياً.

وأكد على حرص الوزارة على جذب الشركات الصناعية العالمية للإستثمار فى السوق المصرى والمساهمة فى توطين الصناعات التكنولوجية مع الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية المتوافرة في السوق المصري.

ومن جانبه أكد تشن شينج تيان رئيس مجلس ادارة شركة ريتشى التايوانية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط والذي يتمتع بالعديد من المميزات الاستثمارية التي تشمل إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات في اطار اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة الشحن لدول الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى إمكانية الاستفادة من قناة السويس باعتبارها أحد الممرات الملاحية الرئيسية في العالم.

ولفت إلى أن الشركة الأم تنتح نحو 20 مليون وحدة كومبروسر تكييف سنوياً وتحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر منتجي الكومبروسر بسلاسل التوريد العالمية .

وبدوره أوضح المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أنه يجرى حالياً التفاوض مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء عدد من المشروعات في امصر بمجالات اإتاج الثلاجات واجهزة التكييف ، مشيراً إلى أن مجموعة العربي ستفتتح قريباً احد المصانع الجديدة المتخصصة في مجال تشريح الصاج والذي يوفر أحد مدخلات الانتاج الرئيسية لصناعات الأجهزة المنزلية بالمجموعة.